بلمسات رياضية.. إطلالة مميزة لنسخة تويوتا كورولا GR |صور

نجحت شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، في تحقق سمعة طيبة داخل اسواق السيارات العالمية، نظرا لطرازاتها المتنوعة بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والكروس اوفر وايضا فئة الهاتشباك.

اطلالة مميز للنسخة تويوتا كورولا GR .. بلمسات رياضية

وتعد نسخة تويوتا كورولا GR موديل 2023 واحدة من احدث اصدارات العلامة التجارية اليابانية، وتم إزاحة الستار عنها بعد فترة طويلة من اللقطات التشويقية والاختبارات، ونش موقع MOTOR 1 المختص في مجال السيارات بعض اللقطات الخاصة بتلك النسخة.

اطلالة مميز للنسخة تويوتا كورولا GR .. بلمسات رياضية

وتنطلق السيارة داخل السوق الأمريكي مع شعار GR المميز، حيث تحمل السيارة العديد من اللمسات الخارجية المميزة أبرزها الجنوط الرياضية بقياس 18 بوصة، والتصميم الانسيابي الذي يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

اطلالة مميز للنسخة تويوتا كورولا GR .. بلمسات رياضية

وتضم السيارة تويوتا كورولا GR سبويلر خلفي انيق، ومنظومة عادم مزدوجة، مع شبكة أمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى مصابيح عدواني المظهر أمامية، والعديد من التقنيات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي تأتي بسعة 12.3 بوصة.

اطلالة مميز للنسخة تويوتا كورولا GR .. بلمسات رياضية

والسيارة تويوتا كورولا GR مدعومة بمحرك ثلاثي الاسطوانات تيربو بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران 273 لفة/قدم، مقترن بناقل حركة يدوي من 6 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 143 ميل/ساعة، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 62 ميل/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.5 ثانية فقط.