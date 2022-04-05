أغلى سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي موديل 2022 ..صور

تمتلك شركة لامبورجيني الإيطالية نخبة عالية الأداء من السيارات القوية، والتي تتسم بالطابع الرياضي من ناحية التصميم الخارجي، والروح العصرية الخاصة بمقصورة القيادة، إلى جانب قدراتها الفائقة على التسارع والانطلاق.

لامبورجيني سيان FKP 37

وتعد النسخة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات التي تحمل شعار الصانع الإيطالي المخضرم، حيث تعتمد السيارة على العديد من التقنيات المتطورة، والتجهيزات الفنية القوية، مما يجعلها بالفعل واحدة من أغلى اصدارات لامبورجيني.

لامبورجيني سيان FKP 37

مواصفات السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2022

ويدعم السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2022 محرك من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 819 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

لامبورجيني سيان FKP 37

وتصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2022 إلى 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية المقدمة بالسيارة فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية.

لامبورجيني سيان FKP 37

وتضم السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2022 باقة من التجهيزات مثل زر تفعيل وإيقاف المحرك، وعجلة قيادة متعددة المهام، ومثبت سرعات، وشاشة تعمل باللمس، ولوحة عدادات انيقة، بالاضافة إلى خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وجهاز ملاحة.

لامبورجيني سيان FKP 37

كما دعمت السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2022 بمقاعد رياضية بلمسات الكانترا الفاخرة، وقفل مركزي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع واجهة أمامية ذات ملامح عدوانية، وجنوط رياضية، مع منظومة عادم مزدوجة، واضاءة تعمل بتقنية LED LIGHT.

لامبورجيني سيان FKP 37

سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 في السوق السعودي

وتقدم السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 في السوق السعودي عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها 15 مليون و 265.470 ريال.