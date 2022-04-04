عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: بادروا بالتوبة ولا تستهينوا بالكبائر.. فيديو

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

نصح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كل من وقع في ذنب أن يبادر إلى الله بالتوبة ولا يؤجلها أبدا.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن الإصرار على الكبيرة يؤدي إلى الاستهانة بها والكبائر سميت بهذا الاسم لأن أثرها كبير على المجتمع.

واستشهد علي جمعة، بقوله تعالى "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".

وأكد أن عدم الإصرار على الذنب هو محور العلاقة بيننا وبين سعادة الدارين وبين رضا ربنا سبحانه وتعالى.

الرحمة هي أصل الأخلاق


أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الرحمة هي أصل الأخلاق ، منوها أن هذه الجملة كبيرة جدا.

واستشهد علي جمعة، في لقاءه على فضائية "صدى البلد"، بقوله تعالى "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ".

وأشار إلى أن الله تعالى يقول في افتتاح كل سورة "بسم الله الرحمن الرحيم" منوها أن الله تعالى له صفات على ثلاثة : الجمال - الكمال - الجلال.

وأكد أن الرحمة هي أساس الأخلاق، ومن هنا كان الرحمة هي الصفة التي بدأ بها كتابه العزيز بقوله "الرحمن الرحيم" في البسملة.

 

الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف الإصرار على الكبيرة الكبائر الذنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

كهربا: ندمان لعدم استكمال طريق الاحتراف

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بسبب تعاونه مع موسكو.. روسيا تدعم عمدة ماريوبول الأوكرانية الجديد

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

بعد طلب أوكرانيا.. تحرك عاجل من أمريكا لتوثيق فظائع روسيا في بوتشا

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم ؟ أسرار لا تعرفها عن الشهر الكريم

البرلمان العربي يعزي جمهورية السودان في ضحايا مركب ولاية سنار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

فيديو

حاولت الانتحار بعد الانفصال.. منة عرفة تكشف العديد من أسرارها الشخصية

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا

هل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ربا؟ .. مفتي الجمهورية يجيب بالفيديو

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ