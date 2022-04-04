بعد طلب أوكرانيا.. تحرك عاجل من أمريكا لتوثيق فظائع روسيا في بوتشا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة، بناء على طلب أوكرانيا، ستدعم فريقًا متعدد الجنسيات من المدعين الدوليين في بوتشا للمساعدة في جمع وتحليل الأدلة على الفظائع التي جري ارتكابها هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “نحن نتتبع الفظائع ونوثقها ونشارك المعلومات مع المؤسسات التي تعمل على محاسبة المسؤولين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن وفدا روسيا وأوكرانيا يواصلان العمل التفاوضي المكثف عبر الفيديو.

وقال لافروف: "الاتصالات مستمرة عبر الفيديو.. الوفود تعمل بشكل مكثف للغاية، على الأقل من جانبنا مثل هذا العمل جار".

ويأمل لافروف أن يسترشد وفد كييف في المفاوضات مع روسيا الاتحادية بمصالح الأوكرانيين.