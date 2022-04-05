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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|هيئة الزكاة تدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الجمركية

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملاءها المستوردين إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المتاحة عبر موقعها والتي تُمكّنهم من إنهاء إجراءاتهم الجمركية والحصول على الخدمة بكل يُسر وسهولة، وبخطوات مُيسرة وواضحة.

وأوضحت الهيئة في تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية “ واس”،أن من أبرز الخدمات الجمركية المقدمة عبر موقع الهيئة خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، التي تتيح إمكانية تأجيلها لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح، بحيث يمكن للمستوردين التقدم بطلب التأجيل، وذلك من خلال تحديد المسار المناسب، سواء مسار التأجيل بتقديم الضمان البنكي، أو مسار التأجيل بتقديم الإقرار المستندي، مضيفةً في هذا الشأن أنه يُشترط للحصول على هذه الخدمة استيفاء جميع المتطلبات والمعايير التي حددتها الهيئة للاستفادة منها، والتي يُمكن الاطلاع عليها عند تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

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وأضافت الهيئة أنها أتاحت أيضًا عبر موقعها خدمة استرداد الرسوم الجمركية بحيث يمكن للمستوردين التقدم بطلب إعادة المبالغ المحصلة مسبقًا من الهيئة كرسوم جمركية، في حال ثبوت أحقيتهم بالاسترداد وفق الضوابط والشروط التي تتماشى مع نظام الجمارك الموحد، وتتيح هذه الخدمة، طلب استرداد الرسوم الجمركية القطعية، واسترداد رسوم التأمين، مع أهمية معرفة أن المطالبة في استرداد الرسوم الجمركية تستلزم عدم مرور 3 سنوات من تاريخ تأدية هذه الرسوم.
ومن الخدمات الجمركية المتاحة عبر موقع الهيئة، خدمة طلب الاسترداد الخاصة بقواعد المنشأ الوطنية، التي تتيح للمستوردين طلب استرداد الرسوم الجمركية على المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم وطلبات الاسترداد المرفوضة.
 

الخدمات الجمركية مال واعمال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اخبار الخليج اقتصاد السعودية Finance Real Estate

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