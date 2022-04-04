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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يشوق جمهوره لأحداث المداح 2: الحكاية لسة بدرى عليها

صدى البلد

شوق الفنان حمادة هلال جمهوره لأحداث ملسله “المداح 2” الذي يعرض في السباق الرمضاني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "الحكايه لسه بدرى عليها واللى خايف احب اعرفك انا خايف اكتر منك بكتير".

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مسلسل “المداح 2  أسطورة الوادي" للنجم حمادة هلال ؛ واحد من المسلسلات التي ستحظى باهتمام كبير في الموسم الرمضاني الحالي خاصة مع نجاح الموسم الأول للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل المداح 2 - أسطورة الوادي
ويعرض مسلسل المداح 2 - أسطورة الوادي، عبر قناة mbc مصر 1، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، كما يعرض أيضا عبر قناة mbc مصر 2، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد في تمام الساعة الخامسة عصرا.

مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي.. وأبطال المسلسل:

مسلسل "المداح 2"، يشارك في بطولته،حمادة هلال؛ هبة مجدي وسهر الصايغ و  أحمد بدير، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدى رفعت، بسمة ماهر. 

 

حمادة هلال مسلسل المداح المداح مسلسل المداح 2 - اسطورة الوادي مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي مسلسل المداح 2 أبطال المسلسل

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