بخط يد الشاطر.. بالوثائق خطة تمكين الإخوان الارهابية لحكم مصر | شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش انحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو، مضيفا أن كل يوم الاخوان بيكون دما بسبب مسلسل الأختيار الجزء الثالث.



وعرض أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن بالوثائق خطة تمكين جماعة الإخوان الإرهابية لحكم مصر، وبخط يد الإرهابى خيرت الشاطر عام 1992.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"خيرت الشاطر كاتب كل حاجة عن أخوانه الدولة والتمكين، وازاي تغلغل الجماعة في صفوف العمال والطلاب وهذا الأمر تمت بالفعل".



وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الاخوان الارهابيين استكتروا على السلفيين اتباعهم وزارتين في حكومتهم.

فيما فيما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالـ جزء الثالث من مسلسل الأختيار والذي حمل عنوان القرار، مؤكدا أن المسلسل يعرض معلومات و تفاصيل في غاية الحساسية والأهمية عن تاريخ مصر في فترة شديدة الصعوبة إبان حكم الإخوان.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"انهاردة عرضت الحلقة الثالثة ولسه 27 حلقة والاخوان مش عارفين كل يوم يعملوا أيه، ومرسى قاعد زي الكرسي وسط بديع والشاطر".