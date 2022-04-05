ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها

حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفه على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

ميار الببلاوي تدخل في نوبة بكاء على الهواء لتذكرها وفاة والدتها.. فيديو

ودخلت "ميار الببلاوي"، في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض صورة والدتها على الهواء، معقبه: "وحشتيني يا ماما أوي".

وأضافت: "أمي ماتت في حضني وعلى إيدي"، لافته: "أنا كنت بسافر علشان الشغل وكنت عارفه أن ابني في إيد أمينة".

ميار الببلاوي: إيناس الدغيدي فرجت عليا الناس وبهدلتني.. فيديو

وعلقت الفنانة ميار الببلاوي، على صورة للمخرجة إيناس الدغيدي، قائله: "كانت عنيفة معايا، وفرجت عليا الناس وبهدلتني".

وأضافت: "سبب عنفها معايا إني كنت بعترض على بعض المشاهد، وكانت تقول لي إنتي معترضة ليه أنتي وافقتي على الفيلم من البداية، وطلعت عينها معايا".

الدين خط أحمر.. ميار الببلاوي تهاجم إلهام شاهين بسبب تصريحاتها الأخيرة.. فيديو

وهاجمت "ميار الببلاوي"، الفنانة إلهام شاهين بسبب تصريحاتها الأخيرة، قائله: "اتكلمي في أي حاجه بعيد عن الدين"، لافته: "ممكن نتكلم في أي حاجه لكن الدين خط أحمر".

وأضافت: "الدين غير قابل لوجهات النظر"، لافته: "إلهام شاهين أستاذة في مجالها، وكنت أحلم بالتمثيل معها".

ميار الببلاوي عن قلة الأعمال الفنية: الحجاب هو السبب.. فيديو

وقالت "ميار الببلاوي"، إن الحجاب هو سبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، معقبه: "ما لا يدرك كله لا يترك كله، مش أبقى عايزه الدنيا والآخرة".

وأضافت: "قلة الأعمال الفنية وطلب المنتجين والمخرجين قل بسبب الحجاب"، لافته: "لو جالي دور حلو هشارك فيه لو مجاش ببقى مستنية في بيتي محترمة ولا أرفع سماعة التليفون على أي شخص".

ميار الببلاوي: محمود حميدة من أمتع الناس اللي اشتغلت معاها.. ونفسي التجربة تتكرر|فيديو

وعلقت "ميار الببلاوي"، على صورة الفنان محمود حميدة، قائله: "شخصية جميلة وعبقري"، لافته: "اشتغلت معاه وكان من أمتع الناس اللي اشتغلت معاها ونفسي التجربة تتكرر تاني".



ميار الببلاوي: حلا شيحة مترددة وصعبانة عليا وأنا مشفقة عليها.. فيديو

وقالت "ميار الببلاوي"،: "تضامنت مع الفنانة حلا شيحة ولسة متضامنة معها"، متابعة: "كل شخص حر في نظرته للأشياء، وأنا لا أستطيع أن أحكم على أي شخص".

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

وانهارت الفنانة ميار الببلاوي على الهواء، عقب عرض مشهد تمثيل لها قبل الاعتزال، معقبه: "مش عايزه أفتكر تاريخي الأسود أبوس ايديك".

وعلقت الإعلامية "راغدة شلهوب"، قائله: "أنا لم أعرض المشهد للجمهور أنا وأنتي فقط اللي شاهد المشهد"، لترد "الببلاوي"، قائله: "علشان ابني".

ميار الببلاوي: قربي من ربنا غيرني 360 درجة.. فيديو

وقالت "ميار الببلاوي"، إن قربها من الله غير فيها الكثير، معقبه: "غير فيا 360 درجة، وغير فيا تعاملي مع الناس والأماكن التي كنت أذهب إليها".

وأضافت: "أختي مش راضية تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة، ومش عايزه تصفي من ناحيتي، رغم أني أحب أخوتي كثيرا"، لافته: "جوز أختي توفي وهو زعلان مني".