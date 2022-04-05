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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارعي التحرير ومراد وميدان الجلاء.. شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير بشارعي مراد والتحرير وميدان الجلاء، وشدد المحافظ على إدارة الإعلانات بتنسيق الشكل العام للوحات الاعلانية بالشوارع  لتظهر بشكل حضاري كما كلف المحافظ مديرية الطرق بضرورة تنفيذ أعمال التخطيط الخاصة بشارع التحرير عقب الانتهاء من طبقه الرصف السطحية وتلاشي بعض الملاحظات قبل استلام المشروع من الشركة المنفذة . 

تأتي الأعمال استكمالا للجولات الميدانية التي يجريها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الفترة المسائية لمتابعه نسب تنفيذ المشروعات وضمان انتظام العمل بها دون اخلال.

ووجه المحافظ أحياء الدقي وجنوب بالتنسيق مع المنشآت المطلة على جانبى الطريق لرفع كفاءة الأسوار الخاصة لتتناسق مع أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد.

ووجه المحافظ خلال الجولة إدارة المرور بتطوير الاشارات المرورية بميدان الجلاء لتتماشي مع أعمال التطوير التي شهدها الميدان خلال المرحله الحالية الي جانب إجراء تخطيط كامل للميدان.

إضافة إلى توجيه حي الدقي وهيئة النظافة بالاهتمام بالمظهر الحضارى  بالميدان وتنظيم اماكن تواجد الكابلات والاسلاك وترشيد استخدام المياه الخاصة بزراعات الميدان والجزيرة  الوسطي.

وخلال جولته بشارع مراد وجه المحافظ بفع كفاءة عددا من الشوارع المتفرعه منه لضمان تحقيق السيولة المرورية بالقطاع بالكامل مع الاهتمام برفع كفاءة الإضاءة والتنسيق العام للارصفة. 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والاستاذة هانم عبد الفتاح مدير ادارة الاعلانات والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب  ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد جمال مدير ادارة التسويق .

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