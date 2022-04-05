الاختيار 3..التكفيري أبو منير رأس الأفعى بسيناء|خطط لاغتيال وزير الداخلية وقُتل في2013

واصل المقدم مصطفى خليفة، الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا بالحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3 بحثه وتعقبه للعناصر المتطرفة المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن بنطاق شمال سيناء خاصة فترة تولي الجماعة الإرهابية حكم مصر "2012 - 2013".

التكفيري أبو منير

ما لا تعرفه عن التكفيري أبو منير

وكان من بين العناصر المتطرفة التي نفذت عددا من العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن بنطاق شمال سيناء ومنها: حادثة رفح الأولى أغسطس 2012 ورفح الثانية أغسطس 2013، التكفيري أبو منير واسمه الحقيقي "محمد حسين أحمد محارب"، الذي جاء على لسان المقدم مصطفى خليفة بالحلقة الثالثة من الاختيار 3.

وفي التقرير التالي يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن التكفيري "أبو منير"، الذي تم القضاء عليه بعملية نفذتها قوات الأمن في نهاية شهر نوفمبر 2013.

نجحت قوات الأمن صباح يوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013، في القضاء على التكفيري "أبو منير" قائد وزعيم التكفيريين في سيناء حينها، "كانت تعتبره الجماعات الإرهابية الزعيم الروحي" وذلك عقب اشتباكات عنيفة بقرية الجورة.

وتم رصد مكان أبو منير ونجله منصور، واشتبكت معهما قوات الأمن وقتلت أبو منير ونجله بعد تبادل لإطلاق النار، وهو المتهم الرئيسي في تنفيذ مذبحة رفح الثانية التي استشهد فيها 25 جنديًا من الأمن المركزي، كما أنه نفذ بيده عملية القتل بالاشتراك مع الإرهابي عادل حبارة "أُعدم في نهاية العام 2016".

وتعتمد التنظيمات التكفيرية على اخفاء الشخصية الحقيقية لعناصرها بل وقادتها، ومن بين القادة الذين اعتمد التنظيم على تشويه صورتهم وعدم اظهار المعلومات الكاملة عنهم، التكفيري "أبو منير" "محمد حسين أحمد محارب"، والذي كثرت الروايات حول مولده الحقيقي، فتأكد الرواية الأولى أنه من مواليد العام 1959، والأخرى ترجح مولده في العام 1952.

وولد التكفيري "أبو منير" بإحدى قرى مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وكانت حياة أبو منير مليئة بالغموض، فلم يعرف عنه معلومات كثيرة، نظرا لاختبائه في أحضان الجبال، فظل لغزا غامضًا على مدار ما يزيد عن 50 عاما قضى معظمها هاربا في جبال سيناء، ومنها إلى أفغانستان، ثم إلى السجن قبل الثورة المصرية 25 يناير2011 ، إلى أن أفرج عنه الرئيس المعزول محمد مرسي "2012 - 2013"، ضمن عدد كبير من الجهاديين والتكفيريين.

شهداء حادثة رفح الثانية

اعتناق أبو منير الفكر التكفيري

كان "أبومنير" يعتنق الفكر التكفيري ويقيم بقرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، حيث عمل فراشا بمدرسة المعهد الأزهري لقرية المقاطعة، واعتبر مفتيا للتكفيريين بمنطقة الشيخ زويد ورفح.

أبو منير كان واحدا من أبرز قيادات الصف الثاني في تنظيم التوحيد والجهاد الذي أسسه القيادي التكفيري خالد مساعد في محافظة شمال سيناء، والذي تغير مسماها إلى أنصار بيت المقدس بعد أن أعلنت ولاءها فيما بعد لتنظيم "داعش"، والذي يؤسس لفكرة الجهاد المسلح، ويعمل من خلال خلايا عنقودية تضم آلاف الجهاديين حول العالم.

كان لـ "أبو منير" مواقف كثيرة متطرفة، فهو أحد المتهمين في تفجيرات دهب وطابا وشرم الشيخ في 24 أبريل 2006، وتم القبض عليه بعدها مع مجموعة من أبناء تنظيم أنصار بيت المقدس، وظل مسجونًا حتى صدر قرار المعزول بالإفراج عنه ضمن مجموعة من الجهاديين في العام 2012، وتولى بعدها مسئولية إعادة تأسيس التنظيم الإرهابي.

وحسب مصادر أمنية كان المسئول الأول عن حادثة مذبحة رفح الأولى، التي استشهد فيها 16 مجندا من أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى اشتراكه مع عادل حبارة زعيم تنظيم القاعدة بشمال سيناء في مذبحة رفح الثانية، التي استشهد فيها 26 مجندا من الأمن المركزي.

كما قام بالتدبير وتنفيذ عملية اختطاف الجنود السبعة في إبريل 2013م، كما قام بتدبير حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، والمخطط والمنفذ الرئيسي لحادث استهداف حافلة جنود القوات المسلحة، التي راح ضحيتها 11 مجندا وإصابة 35 آخرين بعد تفجير سيارة مفخخة عن بُعد بطريق الحافلات عند عبورها منطقة الشلاق مستخدما شريحة محمول إسرائيلية أورنج لتفجير السيارة.

التكفيري "أبو منير" كان على رأس المستقبلين للوفود التي كان يرسلها المعزول في أثناء فترة حكمه خاصة وفد عماد عبد الغفور، الذى كان يتولى منصب مساعد رئيس الجمهورية حينها.

المعزول مرسي

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

وكانت الوفود التي أرسلها حينها المعزول مرسي طلبت منه إيقاف العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء، وكان مرسي على تواصل مع المجموعة التي التقته 3 مرات، مما منحه قوة بين التكفيريين وتحول منزله لوكر لهم للأسلحة والإقامة.

ويعرض مسلسل الاختيار 3، يومياَ خلال شهر رمضان، في المواعيد التالية:

على قناة ON الساعة 9.30 مساء، والإعادة الساعة 4.20 صباحا، والساعة 3.25 مساء.

على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء، ويعاد الساعة 6 صباحا، والساعة 10.30 صباحا، والساعة 4.40 مساء.

مسلسل الاختيار 3/ تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي.