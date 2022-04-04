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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاختيار 3.. أحمد موسى: الإخوان مش عارفين كل يوم يعملوا إيه

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالـ جزء الثالث من مسلسل الأختيار والذي حمل عنوان القرار، مؤكدا أن المسلسل يعرض معلومات وتفاصيل في غاية الحساسية والأهمية عن تاريخ مصر في فترة شديدة الصعوبة إبان حكم الإخوان.


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.
 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار رقم 3 كشفت الكثير والكثير عن الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين لا يريدون لمصرنا الغالية أي خير.

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"انهاردة عرضت الحلقة الثالثة ولسه 27 حلقة والاخوان مش عارفين كل يوم يعملوا أيه، ومرسى قاعد زي الكرسي وسط بديع والشاطر".


وتصدر مسلسل الأختيار 3 تريند جوجل مع استمرار عرض حلقاته، وأعلنت شبكة قنوات ON E الفضائية، مواعيد عرض مسلسل الأختيار 3، خلال الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك.

مسلسل الأختيار 3 بلغتين 
قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  الإعلامية، إن موسم رمضان هذا العام يحتوي على مجموعة عظيمة من الأعمال تصل إلى 14 عملا، لافتا إلي أنه تم  ترجمة مسلسل الاختيار 3 إلى لغتين غير العربية.

وأضاف حسام صالح، أن تلك الأعمال مشارك فيها عدد من الفنانين الكبار على رأسهم أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأمير كرارة، وخالد النبوي وآسر ياسين ودينا الشربينى محمد رمضان.

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن موضوع النجم الواحد مبقاش موجود، والعمل أصبح يعتمد على عدد من النجوم".

أبطال مسلسل الأختيار 3
“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الفنان هشام إسماعيل، كشف عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3"، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، واصفًا الأمر بأن "ده حظي" لأنه ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر.

قال إسماعيل خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، ويبحث عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه وهذا تقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها.

 

أحمد موسى حكم الإخوان مسلسل الاختيار حسام صالح احمد السقا كريم عبدالعزيز احمد عز

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