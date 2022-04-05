رمضان صبحي: كنت دائما في المنتخب ما عدا المعسكر الأخير بسبب إصابتي

علق رمضان صبحي لاعب بيراميدز، على عدم حديث الناس عن استبعاده من منتخب مصر مثلما حدث مع أفشة وطارق حامد بعد استبعادهم قائلا " طارق حامد وافشه لاعبين كبار ولما ميكونوش في المنتخب الناس بتتكلم ".



وأضاف رمضان صبحي خلال لقائه ببرنامج " كلام الناس" المذاع على قناة mbc مصر، أنا كنت دائما في المنتخب ما عدا المعسكر الأخير بسبب إصابتي".





وكشف لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، عن أسباب بكائه أثناء خروجه من الملعب بعد الإصابة، قائلا: "أنا بخاف من الإصابات بشكل كبير".

وأضاف رمضان صبحي ، قائلا ”عندما تعرضت للإصابة في ركبتي كنت مش قادر أجري، وجه في دماغي احتمالية إصابتي بالرباط الصليبي، ولهذا الأمر بكيت بعد الإصابة مباشرة ".