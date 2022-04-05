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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يوجه رسالة إلى محمد صلاح: ابعد عن المخاطرة

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الاعلامي أحمد حسام ميدو أن محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول قرر البقاء بصفوف الريدز من خلال تصريحات يورجن كلوب.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "واضح من تصريحات يورجن كلوب أن محمد صلاح قرر البقاء في صفوف ليفربول" 


أضاف: "هذا القرار هو الأنسب من وجهة نظري بالنسبة لمحمد صلاح" 


ختم حديثه قائلا: "أتمنى بقاء صلاح في ليفربول وعدم المخاطرة في عمره الحالي"

في سياق آخر ، أكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس” أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ليس قريبًا من تجديد عقده مع فريقه ليفربول كما ذكرت بعض التقارير الصحفية.

 

وكانت تقارير صحفية أكدت أن محمد صلاح اقترب من تجديد عقده مع فريقه ليفربول بعد تخفيض بعض مطالبه المادية.

 

وقال رومانو في تصريحات عبر شبكة “أنفيلد ووتش” أن آخر اجتماع بين ليفربول وصلاح ممثلًا في وكيل أعماله رامي عباس، تم في شهر ديسمبر الماضي تحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حينها تم رفض عرض النادي الإنجليزي من قبل ممثل “مو”.

وذكر رومانو أن محمد صلاح يرغب بشدة في البقاء بـ ليفربول والدوري الإنجليزي، مشددًا على أنه لا يوجد تضحيات من جانب اللاعب كما ذُكر مؤخرًا، حيث يصر على مطالبه المادية التي تليق بحجمه كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم، وأنه لا نية لديه لتخفيض مطالبه، كما أنه لا تُوجد نية للنادي الإنجليزي لكسر سقف الرواتب بشكل كبير.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الدوري الإنجليزي ميدو

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