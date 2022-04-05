الأهلي يوافق على تعديل عقد عبد القادر وياسر إبراهيم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي، استقرت على تعديل وتمديد عقد الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، بعد المستوى المتميز الذي يقدمانه مع الفريق بالفترة الأخيرة.

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أن لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، وافقت على اقتراح أمير توفيق مدير التعاقدات بتعديل عقد أحمد عبدالقادر ورفعه من الفئة الثانية إلي الفئة الأولي بعد تألقه في المباريات مؤخرا وكذلك لمنعه من الرحيل أو التفكير في العروض التي ستصله نهاية الموسم الجاري.

وأضاف شبانة على لسان مصدر داخل الأهلي، أن تألق ياسر إبراهيم وانضمامه لمنتخب مصر جعل الأهلي يعيد النظر في تعديل عقده ورفعة اسوة بزملائه الكبار في الفريق.

واختتم:" أن اللاعبان سوف يحصلان علي 6 ملايين جنيه بجانب حملة اعلانية تقدر ب2 مليون جنيه سنويا".