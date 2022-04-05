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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عربة فول تجمع المصريين على السحور بأجواء رمضانية مبهجة

صدى البلد

طبق رئيسي على مائدة السحور المصرية، وأحياناً الإفطار، لا سحور في رمضان من دونه، يتفنن الجميع في تقديمه وإتقانه، غني بالفوائد الصحية... إنه "مسمار البطن"، كما يلقبه المصريون، طبق الفول المدمس، سيد السحور المصري، الذي لا غنى عنه للجميع، غنيا كان أم فقيرا، خاصة إذا كان مذاقه مصحوباً بوقفة محببة مع الشلة على عربية فول من العربيات التى شكلت قائمة الأشهر فى مصر.

 

ورصدت عدسة صدى البلد إحدى أبرز وأشهر عربيات الفول الموجودة في القاهرة وإقبال الأهالي على تناول  السحور عليها ، وطريقة تقديم الفول بالإضافات المختلفة حسب أذواق كل شخص.

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وتعد وجبة السحور سُنة للصائم، فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» أخرجه البخاري في "صحيحه".

ويستعان به على صيام النهار،  فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

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