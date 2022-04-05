عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة سريعا

مخبوزات
مخبوزات

لا يخلو منزل من وجود المخبوزات به ،فربة المنزل تحرص على تواجد المخبوزات دائما فهي محببة لدى جميع أفراد الأسرة وتناسب الوجبات الخفيفة ، لذلك تقدم الشيف خلود مراد  طريقة عمل المخبوزات بالمنزل .

txt

مخبوزات مصرية.. طريقة عمل قرص طرية بالزبادي

txt

طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة 


مكونات المخبوزات بالجبنة
كيلو دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب قشطة
ملعقة صغيرة بكينج بودر
ماء أو لبن دافئ للعجن
جبنة فيتا للحشو
ملعقة كبيرة من اليانسون
ربع كوب من اللبن البودرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
٣ م ك خميرة 


طريقة التحضير 


نقوم بوضع الزيت مع القشطة وتسخينه على النار ينخل الدقيق ونضيف اليه المكونات الجافة والينسون نضع خليط السمن والقشطة الدقيق ونبدأ بالعجن جيدا نقوم بتقسيم العجين إلى شكل كور صغيرة الحجم نفرد كل كرة بمفردها على هيئة دائرة ونضع في وسطها حشوه جبنة الفيتا نقفل الدائرة على الجبنة ثم نكورها مرة أخرى مع رصها في صينية الخبز على ورق الزبده مع تركها حتى تخمر لمدة ساعة بعد التخمير ندهن الوجه بخليط البيض مع اللبن ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم النضج وتقدم ساخنة.

طريقة التحضير البودر الزبادي بالجبنة الوجبات أفراد الأسرة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

موضوعات متعلقة

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

معجنات فلسطينية.. طريقة عمل الصفيحة اليافاوية

معجنات فرنسية.. طريقة عمل باتون ساليه

أكلات خليجية.. طريقة عمل جريش باللحم

ترشيحاتنا

اليابان تقدم 100 مليون دولار إضافية مساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة

في ذكرى ميلاد ملحم بركات.. أسرار وخفايا عن المطرب والملحن الراحل

الصين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

قانون الطيران المدنى | 4 إختصاصات لإدارة حوادث الطائرات .. تعرف عليها

اقتران المريخ وزحل.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث الآن في سماء مصر

بلومبرج تكشف عن إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوفاء.. رجل ينقذ صديقه بعد سقوطه من على سلم في الهند| فيديو

عواشر مبروكة.. الحريرة تزين المائدة المغربية في الشهر الكريم

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

فيديو

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ