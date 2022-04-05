طريقة عمل مخبوزات بالجبنة سريعا

لا يخلو منزل من وجود المخبوزات به ،فربة المنزل تحرص على تواجد المخبوزات دائما فهي محببة لدى جميع أفراد الأسرة وتناسب الوجبات الخفيفة ، لذلك تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل المخبوزات بالمنزل .

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة



مكونات المخبوزات بالجبنة

كيلو دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب قشطة

ملعقة صغيرة بكينج بودر

ماء أو لبن دافئ للعجن

جبنة فيتا للحشو

ملعقة كبيرة من اليانسون

ربع كوب من اللبن البودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

٣ م ك خميرة



طريقة التحضير



نقوم بوضع الزيت مع القشطة وتسخينه على النار ينخل الدقيق ونضيف اليه المكونات الجافة والينسون نضع خليط السمن والقشطة الدقيق ونبدأ بالعجن جيدا نقوم بتقسيم العجين إلى شكل كور صغيرة الحجم نفرد كل كرة بمفردها على هيئة دائرة ونضع في وسطها حشوه جبنة الفيتا نقفل الدائرة على الجبنة ثم نكورها مرة أخرى مع رصها في صينية الخبز على ورق الزبده مع تركها حتى تخمر لمدة ساعة بعد التخمير ندهن الوجه بخليط البيض مع اللبن ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم النضج وتقدم ساخنة.