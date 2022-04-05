تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .



المقادير:



٣ أكواب سكر

كوبين ونصف ماء

رشة ملح الليمون

كوبين نشاء

كوب ونصف فستق حلبي

ملعقة مستكة

ملعقتين ماء زهر

ملعقتين سمنة



طريقة التحضير:



أولاً نحمص الفستق الحلبي بالسمنة ثم نضعه في وعاء جانباً .

الآن في طنجرة نضع كوبين سكر وكوب ونصف ماء ورشة ملح الليمون ونتركهم يغلوا مع بعض .

نذوب كوب نشاء في كوب ماء ثم نصبهم فوق السكر المغلي مع التحريك المستمر حتى يسمك القوام .

ثم نضيف كوب سكر ونقلب جيداً ونستمر في تقليبهم على نار هادئة لمدة ٤٠ دقيقة بعدها نضيف المستكة وماء الزهر ونقلب ثم نضيف الفستق الحلبي ونقلبهم .

نفرد نايلون سميك ندهنه زيت ونصب الخليط فوقه ونلفه بشكل أسطواني ونتركه يبرد لساعتين .

نضع نشاء في صينية ونزيل الكيس عن الراحة ونغلف الراحة بالنشاء جيداً .

نقطعها دوائر متساوية يمكن أن نغلف كل قطعة على حدى أو تقدم كلها في طبق التقديم وصحة وهنا .