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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي

راحة الحجاج
راحة الحجاج

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

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حلويات رمضان.. طريقة تحضير الكنافة بكريمة البسكوت


المقادير:


٣ أكواب سكر
كوبين ونصف ماء
رشة ملح الليمون
كوبين نشاء
كوب ونصف فستق حلبي
ملعقة مستكة
ملعقتين ماء زهر
ملعقتين سمنة


طريقة التحضير:


أولاً نحمص الفستق الحلبي بالسمنة ثم نضعه في وعاء جانباً .
الآن في طنجرة نضع كوبين سكر وكوب ونصف ماء ورشة ملح الليمون ونتركهم يغلوا مع بعض .
نذوب كوب نشاء في كوب ماء ثم نصبهم فوق السكر المغلي مع التحريك المستمر حتى يسمك القوام .
ثم نضيف كوب سكر ونقلب جيداً ونستمر في تقليبهم على نار هادئة لمدة ٤٠ دقيقة بعدها نضيف المستكة وماء الزهر ونقلب ثم نضيف الفستق الحلبي ونقلبهم .
نفرد نايلون سميك ندهنه زيت ونصب الخليط فوقه ونلفه بشكل أسطواني ونتركه يبرد لساعتين .
نضع نشاء في صينية ونزيل الكيس عن الراحة ونغلف الراحة بالنشاء جيداً .
نقطعها دوائر متساوية يمكن أن نغلف كل قطعة على حدى أو تقدم كلها في طبق التقديم وصحة وهنا .

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