تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .
المقادير:
٣ أكواب سكر
كوبين ونصف ماء
رشة ملح الليمون
كوبين نشاء
كوب ونصف فستق حلبي
ملعقة مستكة
ملعقتين ماء زهر
ملعقتين سمنة
طريقة التحضير:
أولاً نحمص الفستق الحلبي بالسمنة ثم نضعه في وعاء جانباً .
الآن في طنجرة نضع كوبين سكر وكوب ونصف ماء ورشة ملح الليمون ونتركهم يغلوا مع بعض .
نذوب كوب نشاء في كوب ماء ثم نصبهم فوق السكر المغلي مع التحريك المستمر حتى يسمك القوام .
ثم نضيف كوب سكر ونقلب جيداً ونستمر في تقليبهم على نار هادئة لمدة ٤٠ دقيقة بعدها نضيف المستكة وماء الزهر ونقلب ثم نضيف الفستق الحلبي ونقلبهم .
نفرد نايلون سميك ندهنه زيت ونصب الخليط فوقه ونلفه بشكل أسطواني ونتركه يبرد لساعتين .
نضع نشاء في صينية ونزيل الكيس عن الراحة ونغلف الراحة بالنشاء جيداً .
نقطعها دوائر متساوية يمكن أن نغلف كل قطعة على حدى أو تقدم كلها في طبق التقديم وصحة وهنا .