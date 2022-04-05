شعبة المواد الغذائية: أسعار الياميش أقل بنسبة 30% في معارض أهلا رمضان والمجمعات

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإقبال علي شراء الياميش هذا العاض ضعيف مقارنة بالأعوام الأخري، نتيجة لضعف القوة الشرائية للمواطنين، ولفت النظر الي أن معارض أهلا رمضان تطرح الياميش بسعر مخفض مقارنة بالقطاع الخاص.



وأوضح المنوفي، أن سعر مكس مكسرات محمص بلغ ١٧٥ جنيهًا للكيلو، وكاجو مملح ٢١٠ جنيات للكيلو، وفسدق مملح جامبو ٢١٠ جنيات للكيلو، ولوز محمص ١٤٠ جنيها للكيلو، وعين جمل أمريكي ١٦٠ جنيها للكيلو، وبندق قلب ١٢٥ جنيا للكيلو، والزبيب الأسود بـ٤٠ جنيا للكيلو، والمشمشية الجامبو ١٧٥ جنيها للكيلو، والقراصيا الوسط ١٠٠ جنيها للكيلو.



وأضاف أن أسعار التمر الهندي البلدي متوسط ٣٥ جنيهًا للكيلو، والخروب الناعم ١٨ جنيها والمجروش ب١٦ جنيا.



وأشار المنوفي، إلي أن مصر تستورد ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والصين وأمريكا الشمالية،وبعض الاصناف منتجة محليا.



وأوضح أن الاسعار في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان منخفضة بنسب تتراوح بين 20 و35% مقارنة بالسعر الحر، حيث يتراوح سعر التمر من 12 جنيها إلى 28 جنيها للتمر النصف جاف، وسعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام ما بين 12 جنيها إلى 35 جنيها وفقا للنوع، ويباع التمر هندي زنة 300 جرام بسعر 25 جنيها، والعرق سوس 200 جرام بسعر 30 جنيها .



وبالنسبة لاسعار المكسرات، يصل سعر الفسدق الإيراني حصى 65 جنيها زنة 250 جرام، وبندق قلب بسعر 40 جنيها زنة 250 جرام، وعين جمل 250 جرام بسعر 50 جنيها، ولوز قلب أمريكي 250 جرام بسعر 45 جنيها، وكيس لوز بقشره زنة 500 جرام بسعر 50 جنيها، وكيس عين جمل بقشره 500 جرام بسعر 50 جنيها، وجوز الهند نصف دسم بسعر 30 جنيها زنة 500 جرام

ويتراوح سعر الزبيب من 19 جنيها لونة 200 جرام، والزبيب المصري زنة 500 جرام بسعر32.5 جنيها، والإيراني بسعر 90 جنيها للكيلو.

