صدمتهما تريلا.. التصريح بدفن جثتي سيدة وابنتها بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء ، بتصريح دفن جثتي سيدة وابنتها لقيتا مصرعهما بعد ان صدمتهما تريلا أثناء عبورهما الطريق بشارع أكتوبر بمنطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى بشارع أكتوبر بمنطقة عين شمس، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع سيدة وابنتها صدمتهما تريلا أثناء عبورهما الطريق بشارع أكتوبر بمنطقة عين شمس، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتمكن رجال الأمن من القبض على السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.