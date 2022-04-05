شبانة: البدري "بيطلعلنا لسانه" بعد إخفاق كيروش مع منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات حسام البدري تشبه بأنه يرغب في "تطليع لسانه" لنا، بعد إخفاق منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم.

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، اتحاد الكرة لم يحسن ملف التعامل مع حسام البدري، حيث كشف مدرب المنتخب الأسبق في تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد المصري زور العقد، متسائلا: كيف يدفع المدرب المقال راتب شهرين؟

وأضاف شبانة:" البدري أخطأ في التنازل عن حقوقه في خوض مباريات ودية تحسن من منتخب مصر بالتصنيف الدولي، لأن وجود الفراعنة في تصنيف الخمس الأوائل هدف لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله".

وأكمل شبانة:" كيروش لم يقدم الإضافة للمنتخب الوطني، بل قدم ما هو أسوأ مما قدمه الفراعنة تحت قيادة البدري، والآن يشترط على الجبلاية من أجل تجديد التعاقد".

وعن تصريحات البدري عن فينجادا، أوضح شبانة:" أنها تعكس المستوى المتدني الذي تدار بها الكرة المصرية".

وقال حسام البدري في تصريحات تلفزيونية أنه عند توجيه سؤال لأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي أدارت الاتحاد المصري وقتها، عن دور فينجادا في الاتحاد، وجاء رد مجاهد صادما:" عندنا شوية يورهات زيادة، لما يخلصوا نبقى نمشيه".

وكان قد أخفق المنتخب المصري في التأهل إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٢.