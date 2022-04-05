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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تطوير معهد ناصر دفعة قوية لتلافى العجز فى المستلزمات الطبية

معهد ناصر
معهد ناصر

ثمنت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن التطوير الشامل لـ معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية  بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، علاوة على إتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها.

 

وأشارت “ عبد العظيم ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد”، إلى أن جعل مدينة ناصر مدينة طبية متكاملة سيكون  بمثابة دفعة قوية لزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية ، لاسيما خلال الأزمات العالمية القائمة من جائحة أزمة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية.

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الديهي: الرئيس وجه بتطوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة..فيديو

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تطوير معهد ناصر.. هند النعسانى: اجتماع السيسي مع الحكومة تناول قضايا مهمة

وأكدت عضو صحة البرلمان، أن هذه المدينة ستسهم فى تفادي المواطنين العجز من السلع والمستلزمات الطبية، موجهة أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية والتى دائما و أبدا ما تضع المواطن وصحته على رأس أولوياتها.

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية".
 
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي".

 

ووجه الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

لجنة الصحة مجلس النواب الرئيس السيسي معهد ناصر مدينة طبية الخدمات الصحية مدينة ناصر

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