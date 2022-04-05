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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

سلسلة نتفليكس "فورمولا 1: قُد للنجاة" تحقق نجاحا استثنائيا في موسمها الرابع

قُد للنجاة يحقق نجاحا
"قُد للنجاة" يحقق نجاحا استثنائيا في موسمه الرابع

حقق الجزء الرابع من السلسلة الوثائقية "قد للنجاة"، Drive to Survive التي تعرض على شبكة "نتفليكس" نجاحا استثنائيا متفوقا على عدد مشاهدات المواسم السابقة، بحسب تصريحات المدير التنفيذي لشركة "ليبرتي ميديا" جريج مافي.

 

"فورمولا 1 : قد للنجاة" هو عبارة عن سلسلة أفلام وثائقية تم إنتاجها بالتعاون بين "نتفليكس" وإدارة الفورمولا واحد يرصد أحداث ما وراء الكواليس التي تدور بين السائقين وقبل السباقات في بطولة العالم للفورمولا واحد.

 

تم عرض الموسم الأول الذي يغطي موسم 2018 لأول مرة في 8 مارس 2019 ، وتم عرض الموسم الثاني الذي يغطي موسم 2019 لأول مرة في 28 فبراير 2020 ، وتم عرض الموسم الثالث الذي يغطي بطولة العالم لعام 2020 لأول مرة في 19 مارس 2021. والموسم الرابع الحالي يغطي موسم 2022 وتم عرضه لأول مرة في 11 مارس 2022.

 

تم إطلاق الموسم الرابع على منصة "نتفليكس" في مارس قبل بدء فعاليات موسم 2022 الحالي ، ويضم 10 حلقات حيث رصدت معركة ووقائع البطولة التنافسية بين لويس هاميلتون من فريق مرسيدس  و ماكس فيرشتابن من فريق  ريد بل.

 

لم يتم تأكيد خطط الموسم الخامس من Drive to Survive ، لكن "مافي" كشف أن الموسم الرابع يتفوق في نسب المشاهدة بالفعل عن أرقام الموسم الثالث، وهو ما يشجع على موسم خامس.

 

قال مافي خلال إطلاق جائزة لاس فيغاس الكبرى الجديدة في وقت سابق: "نحقق نجاح كبير، بالفعل جمهور الموسم الرابع أكبر بالفعل من جمهور الموسم الثالث. أعتقد أن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي ساعدت في زيادة شعبيتنا".

Drive to Survive نتفليكس ليبرتي ميديا جريج مافي فورمولا 1 قد للنجاة فورمولا 1 ريد بل مرسيدس لويس هاميلتون ماكس فيرشتابن

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