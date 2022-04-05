جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لملاقاة أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: ناثان آكي - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - برناندو سيلفا

تشكيل أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كل من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سيمي فرساليكو - ستيفان سافيتش - خوسيه ماريا خيمينيز - رينيلدو - رينان لودي

خط الوسط: ماركوس لورينتي - جيفري كوندوجبيا - كوكي - هيكتور هيريرا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جواو فيليكس

وتُقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.