على جمعة : الرشوة مشكلة اجتماعية وفيها قتل للنفس.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الرشوة مشكلة اجتماعية ينبغي محاربتها والتصدي لها بشتى الطرق.



وأضافل علي جمعة، في لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز "یَـٰأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا لَا تَأكُلُوا أَموَ ٰ⁠لَكُم بَینَكُم بِٱلبَـٰطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاض مِّنكُم وَلَا تَقتلوا أَنفُسَكُم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِیما".

وأشار إلى أن الرشوة فيها قتل للنفس ولذلك يجب علينا أن نحمل القتل هنا على معناه الحقيقي والمعنى المجازي، وأجاز العلماء حمل اللفظ على معنيين.

حكم دفع مال من أجل الحصول على وظيفة

حكم دفع مال من أجل الحصول على وظيفة؟ أن الرشوة من كبائر الذنوب وهو مُجرَم في القانون، لافتًا إلى ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود ، أن دفع المال يكون حلالًا في حال كان هذا بشكل رسمي بحيث اشترطت جهة العمل دفع هذا المبلغ من أجل الحصول على وظيفة، ولم يكن هذا وسيلة لغير الكفء لتخطي غير القادرين الكفء.

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي إنه يجب عدم اتباع الفسدة فيما يطلبونه من المواطنين وابتزازهم من أجل تمرير المصالح، مشيرًا إلى أن عدم إيقافهم والانسياق وراء مطالبهم، يزيد عددهم في المجتمع.

هل حصول الموظف على اكرامية حرام؟



هل حصول الموظف على اكرامية حرام؟ .. سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف "ممدوح" قائلًا: ممكن شخص يعطيك هدية أو هبة أو صدقة لكن بشرط ألا يكون ذلك سببا في الاهتمام أكثر بالمريض الذي أعطاك من غيره، بل يجب الاهتمام بجميع المرضى سواء أعطوه شيئا أم لم يعطوه و لكن للأسف فإن الثقافة العامة هي أنه إذا كنت ستعطيني سأهتم بالمريض، ولو لم تعطيني فلن اهتم وهذا حرام شرعا.

وأشار إلى أنه كما يجب على من يعطي الا يكون ذلك بهدف الاهتمام بقريبه المريض فقط، لكن يمكن أن يكون بنية صدقة أو هدية أو مساعدة الممرض لأنه فقير او أي شيء غير الاهتمام أكثر بالمريض حتى لا نفتح بابا للفساد.