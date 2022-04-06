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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتاوى الصائمين.. حكم النوم طوال نهار رمضان وهل يفسد الصوم.. التصرف الشرعي للحامل التي نصحها الطبيب بالإفطار.. الإفتاء ترد

الصيام
الصيام

فتاوى الصائمين

حكم النوم طوال نهار رمضان وهل يفسد الصوم؟.. الأزهر يجيب

هل يقدم صلاة المغرب على الإفطار؟ مفتي الجمهورية يصحح الخطأ

حكم استعمال قطرة الأنف والأذن والعين في نهار رمضان
ما التصرف الشرعي للحامل التي نصحها الطبيب بالإفطار .. الإفتاء ترد
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم الصائمين في شهر رمضان المبارك، نرصدها في فتاوى الصائمين.

 

في البداية، أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين في شهر رمضان المبارك وهو "ما حكم النوم طول نهار رمضان؟.

وقال الشيخ عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد، إن النوم من الأمور المباحة للشخص.

وأضاف الطويل، أن النوم طول نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن يفوت على نفسه خير كبير هو أحوج الناس إليه، فالمسلم على موعد مع الله لمضاعفة الحسنات.

وأشار إلى أن المسلم يأثم على نومه طول النهار في حال تفويته للصلوات المفروضة فيقوم عند أذان المغرب ويترك الصلوات بدون أدائها، فهنا يأثم على فعله هذا بالرغم من أن صيامه صحيح وقبول الصيام يرجع إلى الله عزوجل.


من جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن البعض يصلى قبل أن يفطر، مؤكدًا أنه يستحبُّ أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب؛ وهذا هو من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان.
 

واستشهد «علام»، في فتوى سابقة له، بما روي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".
 

وأوضح أن هذا الحديث يبين أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفطر قبل الصلاة، وفي هذا مراعاة لسنَّة تعجيل الفطر، وكان فطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رطبات أو تمر أو ماء.
 

واستدل بما روي عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» أخرجه الترمذي في "سننه"، فإذا صلَّى الصائم المغرب أكمل إفطاره إن شاء.
 

وتابع: «إن المبادرة إلى الفطر حتى قبل صلاة المغرب من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا مستحب ولو على تمر أو شربة ماء أو لبن».
 

وعن حكم استخدام قطرة الأنف والأذن والعين في نهار رمضان .. سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية .

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى قائلا: كل ما يدخل إلى الجوف عن طريق منفذ يوصل إلى الجوف فهو مفطر في نهار رمضان ، وعلى ذلك فإن قطرة الأنف إذا استشعرت بها في حلقك وهو الغالب فهي تفسد الصوم  لأنها توصل إلى الجوف.

وأضاف خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء ، للرد على أسئلة المتابعين قطرة العين لا تفطر حتى ولو شعرت بطعم بسيط في حلقك لأن الغين ليست منفذا للوصول إلى الجوف .

أما بالنسبة لقطرة الأذن لا تفطر أيضا لأن لها قاع منفصل لا يصل إلى الجوف .

كما ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه : " زوجتي حامل ومنعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية، وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تُسدَّد؟

وقالت دار الإفتاء ، إنه لا مانع أن تفطر وعليها القضاء، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام، وقرَّر ذلك الطبيب المتخصص؛ فعليها أن تُطعم عن كل يوم مسكينًا.

 

فتاوى الصائمين حكم النوم طوال نهار رمضان صلاة المغرب حكم استعمال قطرة الأنف والأذن نهار رمضان

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