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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. لهذا السبب.. أحمد موسى يعلق على مشهد بمسلسل الاختيار ويشكر القائمين عليه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

انهارت الفنانة هنا الزاهد، خلال تعرضها لـ مقلب رامز جلال، وظلت  تصرخ فى البرنامج، وتظهر أنها تبكي بشدة.

لهذا السبب... أحمد موسى يعلق على مشهد بمسلسل الاختيار ويشكر القائمين عليه

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشهد الضابط زكريا بأمن الدولة والذي طلب من مديره المباشر ويدعى شوكت أن يلقي القبض على خلية إرهابية ولكنه رفض.

حسام البدري باكيا: بتعب لو عديت من أمام النادي الأهلي.. فيديو

أكد حسام البدري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني والأهلي، أنه صور إعلانا عندما كان موجودا في النادي الأهلي مع أحد شركات الاتصالات، وكان رئيس النادي حسن حمدي، وعرض عليه الأمر، لكن "حمدي" أخبره بأنه سيخبر الشركة الراعية للنادي لأنها منافسة الشركة التي يصور الإعلان لها

حسسيهم بتعب أبوهم عليهم.. طارق الشيخ يوجه رسالة لزوجته.. فيديو

قال المطرب طارق الشيخ، “انا بقالي شهرين مبمسكش التليفون بتاعي، مؤكدا انا مش ندمان غير أنه ممكن كنت أموت بعد تعرضي لتلك الوعكة الصحية، وانا لا اتمنى الموت لأن الموت له معاد”.

أحمد سلامة عن عدم حضور الفنانين عزاء شقيقته: مش حقيقي.. فيديو

نفى الفنان أحمد سلامة ما تم تداوله بشأن عدم حضور زملائه من الوسط الفني لعزاء شقيقته الكبرى، مؤكدا أن ما تم تداوله بشأن هذا الأمر ليس صحيحا.

وفاء عامر: بفطر على تمر وقهوة ومعدتي بقت أحسن| شاهد

ردت الفنانة وفاء عامر على ما صرحت به على السوشيال ميديا ، حيث قالت : " إحنا فاهمين رمضان غلط واللي عليه ضريبة لازم يدفعها " .

علي جمعة: العدالة الناجزة أمر يحبه الله ورسوله..فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الممالك تقوم بالعدل والإنصاف؛ وإذا أراد الإنسان أن يستمر الملك في العطاء والسلم والأمان؛ فعليه بالعدل.

كلب عضك يا بيبي.. رامز جلال يسخر من بنطلون هنا الزاهد

قال الفنان رامز جلال لـ الفنانة هنا الزاهد : " ايه يا بنت يا هنا الشنطة دي .. دى من ايام الهنود الحمر.. وليه يا بيبي رافعة البنطلون لحد رقبتك".

حسام موافي: تربية الحمام والقطط أحد أسباب حساسية الصدر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فيروس كورونا لا يسبب حساسية الصدر، ولكن يساهم فى ظهور أعراضها.

المفتي: الصحابة الكرام نقلوا وصفا تفصيليا لكل سكنات وحركات وأدوات النبي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،  إنه لَشرف كبير أن نتحدَّث عن البيت المشرَّف لسيدنا رسول الله الذي حوى سيدنا رسول الله وأمهات المؤمنين والأولاد والأحفاد، وفي منطقتين مباركتين: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة.

 


 

 

 

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