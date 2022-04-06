المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية تحذر من السمن النباتي: تسبب أوراما سرطانية| فيديو

قال الدكتور مجدي نزيه ، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية ، إن السمن المهدرج يتسبب بنسبة كبيرة في حدوث الأورام السرطانية ، محذرا من مخاطر السمن النباتي في المجمل :"مشكلة خطيرة جدا " .

وأضاف الدكتور مجدي نزيه ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " حضرة المواطن " والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " : الناس بترقص على السلم وبقت تستخدم زيوت سيئة جدا ، متابعا :" السمن المجهول والزيت محقون هيدروجين وهو زيت سيء ومتسمن " .

وتابع : المورته اللي بتطلع من السمنة بيكون فيها نسبة عالية من الكوليسترول ، وبنقول للمواطن كل سمنة بلدي ولو مش قادر كل زيت افضل .