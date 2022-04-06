عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية تحذر من السمن النباتي: تسبب أوراما سرطانية| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور مجدي نزيه ، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية ، إن السمن المهدرج يتسبب بنسبة كبيرة في حدوث الأورام السرطانية ، محذرا من مخاطر السمن النباتي في المجمل :"مشكلة خطيرة جدا " .

وأضاف الدكتور مجدي نزيه ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " حضرة المواطن " والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " : الناس بترقص على السلم وبقت تستخدم زيوت سيئة جدا ، متابعا :" السمن المجهول والزيت محقون هيدروجين وهو زيت سيء ومتسمن " .

وتابع : المورته اللي بتطلع من السمنة بيكون فيها نسبة عالية من الكوليسترول ، وبنقول للمواطن كل سمنة بلدي ولو مش قادر كل زيت افضل .

المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية برنامج حضرة المواطن توك شو الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

أول رد من روسيا على طرد 19 دبلوماسيا من بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

بحجم روما.. انهيار جرف جليدي بالقطب الجنوبي ومخاوف من ذوبانه | شاهد

ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله الرسول عن قيام الليل

طارق الشناوي:“الإختيار3” مسلسل استثنائي بكل المقاييس..فيديو

الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بالفوز بكأس مصر

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن وثائق سرية حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ