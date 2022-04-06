بعد تصريحاتها الجريئة في «حبر سري» .. شيرين رضا تتصدر تريند تويتر

تصدّرت النجمة شيرين رضا، تريند موقع "تويتر"، منذ قليل، بعد تصريحاتها الجريئة التي أدلت بها خلال استضافتها في برنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، حيث تحدثت عن موقفها من الزواج والحب، ورأيها في وقف مطربي المهرجانات.

وكشفت الفنانة شيرين رضا، عن أقرب أصدقائها من الوسط الفني، وصدمت المشاهدين برأيها في زيجات الوسط الفني، وردت على حقيقة الخلاف بينها وبين النجمة غادة عادل، وعلاقتها بابنتها نور، وعلاقتها بوالدها الراحل الفنان محمود رضا.

ويستضيف برنامج "حبر سري" في رمضان، 25 ضيفا من نجوم الفن والرياضة خلال الموسم الرمضاني، وأبرزهم: أمير كرارة، وشيرين رضا، وسوسن بدر، وحنان مطاوع، وعمرو يوسف، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وكهربا، وكريم فهمي، ووائل جسار.