تامر حسني يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ رمضان كريم

تمكنت أغنية رمضان كريم للفنان تامر حسني من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وحققت أغنية رمضان كريم من غناء الفنان تامر حسني نسب مشاهدة عالية وصلت الى 3 ملايين مشاهدة فى 6 أيام فقط .

وكان قد نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات والصور الشهير “ إنستجرام ” فيديو من تحضيرات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رمضان كريم" والتي يطرحها خلال الشهر المبارك.

وظهر فى الفيديو الفنان تامر حسني بصحبة ابنتيه تالية وأمايا أثناء التحضيرات داخل الاستوديو.

وعلق تامر حسني قائلاً : كورال تاليه و أمايا و آدم تامرحسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا ٤٠ تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا .. رمضان كريم ، كلمات محمد مصطفى ملك ، الحان محمود انور ، توزيع محمد ياسر ، كورال اطفال ((ولادي )) " .



وتابع تامر حسني : حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو يكون دا اول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية ( رمضان كريم ) ورمضان كريم عليكم و كل سنه و انتوا طيبين يا حبايب قلبي … إستنوا كليب ( رمضان كريم).

وكان قد دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هاشتاج #رضوى_الشربيني، بعد غناء تامر حسني لها أغنيته الشهيرة «سي السيد» من حفل زفاف شام الذهبي إبنة الفنانة أصالة، وتلقت رضوى الشربيني كلمات الأغنية بالضحك والتفاعل مع «تامر»، الذي حرص على المزاح معها وتوجيه كلمات الأغنية لها.