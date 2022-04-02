تامر حسني يطرح أغنية رمضان كريم..ڤيديو

طرح الفنان تامر حسني، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "رمضان كريم" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحققت الاغنية نسب مشاهدات مرتفعة بعد ساعات فقط من طرحها، حيث اقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة، كما تصدرت التريند رقم ٤ على اليوتيوب.

وكان تامر حسني، قد نشر فيديو من تحضيرات الاغنية وظهر بصحبة ابنتيه تالية وأمايا أثناء التحضيرات داخل الاستوديو.

وعلق تامر حسني قائلاً : "كورال تاليه و أمايا و آدم تامرحسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا ٤٠ تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا .. رمضان كريم ، كلمات محمد مصطفى ملك ، الحان محمود انور ، توزيع محمد ياسر ، كورال اطفال ((ولادي )) " .



وتابع تامر حسني : حبيت اول مره يشاركوني في الستوديو يكون دا اول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية ( رمضان كريم ) ورمضان كريم عليكم و كل سنه و انتوا طيبين يا حبايب قلبي … إستنوا كليب ( رمضان كريم).