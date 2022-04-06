بكين: الصين وكندا ليس بينهما نزاعات تاريخية أو تضارب حقيقي في المصالح

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ،أن الصين وكندا ليس بينهما نزاعات تاريخية أو تضارب حقيقي في المصالح .. معربا عن أمل بلاده في أن تبذل كندا المزيد من الجهود لتعزيز الثقة المتبادلة ودعم العلاقات الثنائية.

وأوضح وانغ - خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الأربعاء - أن شعبي الصين وكندا يتمتعان بتبادلات ودية طويلة الأمد، كما أن كندا من أوائل الدول الغربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الصين تنظر دائما إلى العلاقات الصينية الكندية وتتعامل معها من منظور استراتيجي وطويل الأمد.

وشدد على أن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ليس في مصلحة البلدين حيث أن العلاقات الصينية الكندية تعرضت في السنوات الأخيرة لانتكاسة خطيرة .. داعيا كندا إلى مواجهة المشكلات والتعاون مع الصين.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية إن كندا من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية وإن العلاقات الكندية الصينية تتمتع بأساس متين، مضيفة أن كندا تحترم سيادة الصين ونظامها والخيارات التي يتخذها الشعب الصيني بشكل مستقل، وتُقر بشكل إيجابي بالإنجازات العظيمة التي حققتها الصين في مجال التنمية، وخاصة في الحد من الفقر.

وأوضحت أن العلاقات بين كندا والصين خلال هذه الفترة تمر بمرحلة صعبة، وأن كندا مستعدة للتعامل مع الصين بإخلاص واحترام واتخاذ نهج تطلعي من أجل دفع العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح وبناء علاقة ثنائية أكثر مرونة.

وأكدت أن كندا تقدر مساهمات الصين الهامة في المعركة العالمية لمكافحة الجائحة، ومستعدة لتعزيز التعاون مع الصين بشأن تغير المناخ وحماية البيئة ومكافحة كوفيد-19.