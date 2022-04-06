استشاري تغذية: طبق سحري لفقدان الوزن ومد الجسم بالطاقة في رمضان

نصح فادي ناجي استشاري التغذية وعلاج السمنة، بتناول الخضروات خلال شهر رمضان، ويجب أن يكون هناك سلطة، حيث أنه من المفترض أن يكون 50% من الطعام الخاص بالإنسان من الخضروات والألياف والفيتامينات، خاصة فى رمضان.

وأضاف “ناجي”، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “mbc مصر 2”، أن الخضروات تدعم الجسم بالفيتامينات والمعادن، وفى نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية قليلة، موضحا أنه يجب بعد الإفطار وكسره بشرب كوب من العصير بخمس دقائق تناول الخضروات.

وتابع أنه يجب تناول الخضروات بعد الإفطار بخمس دقائق أو عشر دقائق من اجل يكون الجسم مهئ لإستقبال الطعام، ولا يزيد معدل الأنسولين، ثم تناول البروتين، ثم النشويات ومنها البطاطس لأنه يوجد بها كمية بوتاسيوم جيدة.