ثعلب بالقرب من الكونجرس.. هجم على أشخاص قبل الإمساك به.. شاهد

تلقت شرطة الكابيتول الأمريكي عدة بلاغات بوجود ثعلب على مقربة من مبنى الكونجرس قام بالهجوم على بعض الأشخاص أو عضهم.

وبعد البحث نجحت شرطة الكابيتول في الإمساك بالثعلب الذي كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفيدرالية واشنطن.

وكتبت شرطة الكابيتول عبر “تويتر”: «تنبيه: تم الإمساك به» مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل قفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونجرس.

وأشارت شرطة الكابيتول إلى أنها تلقت صباح أمس، الثلاثاء، اتصالاً بشأن ثعلب كان يقترب من طاقم العمل على هضبة الكونجرس، حيث مقر مجلسي النواب والشيوخ.

ولفتت إلى إمكان أن يكون لهذا الثعلب مخبأ في المساحات الخضراء المحيطة بمبنى الكابيتول.

ولا يعد وجود الثعالب في واشنطن وسائر المدن الأمريكية أمراً غير اعتيادي، لكنها تتجنب في العادة أي احتكاك مع البشر، وفق ما ذكرته السلطات البيئية المحلية.