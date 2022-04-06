سمية الخشاب عبر تويتر: إلغوا النيش وهاتوا بلاي ستيشن

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب :الغوا النيش وهاتوا بلاي ستيشن ٥ بداله.

و كانت قد غيرت الفنانة سمية الخشاب، صورتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهي ترتدي حجاب كامل للرأس، يستر شعرها بالكامل، حيث كان الحجاب من قماش الستان، وكان الحجاب طويل من الأمام مطبوع عليه بعض النقوش متداخلة الألوان الرمادية والنحاسية.

رد فعل متابعي سمية الخشاب على حجابها

انهالت الكثير من التساؤلات وعبارات الغزل على صورة الفنانة سمية الخشاب، وهي ترتدي الحجاب، حيث عبر عدد كبير من متابعيها عن اعجابهم بشكلها وهي ترتدي الحجاب، فقال احدهم: «ما شاء الله شكلك حلو جدًا»، وأخر: « الله يهديك صورتك حلوة كثيرًا بالحجاب».

بينما جاءت التساؤلات عن مدى حقيقة ومصداقية الصورة حيث قالت بعض التعليقات على الصورة التي نشرتها سمية الخشاب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « هل هذه الصورة حقيقية أم فوتوشوب؟، هل ارتديتي الحجاب حقًا؟، هل ستظلين محجبة للأبد؟».