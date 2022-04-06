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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبراء تغذية يكشفون أهم الأطعمة للوقاية من السرطان

السرطان
السرطان

عندما يتعلق الأمر بالسرطان - سواء محاربته أو منعه - فإن الطعام الصحي هو أحد أفضل دفاعاتك، يساعد تزويد جسمك بالأطعمة المغذية على تقليل خطر الإصابة بالسرطان أو عودته، وإذا كنت تُعالج من السرطان، فإن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

ما علاقة الطعام بخطر الإصابة بالسرطان؟

يعد التاريخ العائلي والتقدم في العمر عاملين لخطر الإصابة بالسرطان لا يمكننا السيطرة عليهما، ولكن هناك عامل خطر واحد يمكننا التأثير فيه بشكل مباشر: عادات الأكل السيئة التي تعيق قدرتنا على الحفاظ على وزن صحي.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض ، فإن حوالي 40 ٪ من السرطانات التي تم تشخيصها في الولايات المتحدة مرتبطة بزيادة الدهون في الجسم ، مما يزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطانات ، بما في ذلك:

صدر
القولون والمستقيم
المريء
الكلى
البنكرياس
الرحم

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السرطان

مع وجود الكثير من المعلومات الغذائية المتضاربة، فإن معرفة النظام الغذائي الأكثر صحة لمكافحة السرطان يمكن أن يكون مربكًا، لكن الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان باتباع نظام غذائي صحي.

يتفق الخبراء على أن النظام الغذائي المائل للنبات يوفر أكثر الأطعمة مقاومة للسرطان، مثل الفواكه والخضروات الملونة مليئة بالمغذيات النباتية، وهي مركبات طبيعية تساعد في الوقاية من السرطان، إلى جانب الأمراض المزمنة الأخرى.

وأوصى خبراء التغذية بضرورة تناول مجموعة متنوعة ملونة من الخضار والفواكه الكاملة، والفاصوليا مثل الأسود أو الأحمر أو الحمص والعدس، والدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو والبذور والمكسرات، وشرب كميات كبيرة من الماء وتناول الحبوب الكاملة للوقاية من السرطان.

أطعمة يجب تجنبها للوقاية من السرطان

كما أوصى الخبراء بتجنب منتجات الألبان عالية الدسم، الأطعمة المقلية أو المغطاة بالبقسماط، اللحوم المصنعة مثل اللحوم الباردة والسجق، واللحوم الحمراء مثل لحم البقر ولحم الضأن، والأطعمة المكررة والمعالجة المضاف إليها الدهون أو السكر، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والمخبوزات والأطعمة الجاهزة المعبأة، والمشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والرياضية ومشروبات القهوة، للوقاية من السرطان.

السرطان جهاز المناعة مخاطر الإصابة بالسرطان النظام الغذائي خبراء التغذية

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