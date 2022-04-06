إلغاء معسكر الإسماعيلي بالإسكندرية قبل انطلاق الدوري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم ضربة موجعة بعدما تقرر إلغاء المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية والذي كان من المقرر انطلاقه الجمعة المقبل ويستمر حتى مواجهة المصري في الدوري المصري الممتاز .



ويلتقي الإسماعيلي مع المصري 13 أبريل الجاري باستاد برج العرب في الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز .



وتقرر إلغاء معسكر الإسماعيلي بالإسكندرية نظرا للظروف المالية التي يمر بها النادي والاكتفاء بخوض تدريبات الفريق على ملعبه بالإسماعيلية .



وكان حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قرر خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران ، علي أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفني، لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التي لا تليق بالفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.