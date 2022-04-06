العراق.. الكاظمي يشارك عددا من المسنين مائدة الإفطار

شارك رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك مع جمع من المُسنّين من نزلاء داري (الرشاد والصليخ) لرعاية المسنين، خلال مأدبة إفطار أقامها لهم في أحد مطاعم العاصمة بغداد.



وتشرّف الكاظمي باستضافة هذه الشريحة من المجتمع العراقي، مؤكداً الاعتزاز بها، وأهمية أن تنال ما تستحق من الرعاية والتقدير، وأنها محل احترام وتقييم من مختلف شرائح المجتمع العراقي الأخرى.



ومن جانبه؛ فقد أكد خلال مأدبة الإفطار أن رعاية المسنين وإيلاءهم الاهتمام اللازم هو واجب في أعناق الجميع، فضلاً عن كونه دَينا يردّه المجتمع العراقي الأصيل بتقاليده وإكباره للمكانة التي يمثلها المسن العراقي في الهرم الاجتماعي.



واستمع رئيس الوزراء العراقي إلى احتياجات المسنين ومتطلباتهم، ووجه بتلبيتها سريعاً وتوفير اللازم لإتمام احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.

