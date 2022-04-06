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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا تستعد لاستخدام مواد سامة في خاركيف وإلصاق التهمة بنا

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير مخزن للوقود بواسطة الصواريخ في منطقة خاركيف الأوكرانية، وذلك وفقًا لوكالة "تاس".

وقالت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن مخزنًا للأسلحة الأجنبية تم تدميره في خاركيف، فضلا عن بعض المعدات العسكرية الأوكرانية وأسلحة أجنبية في محطة للسكك الحديدية بالمنطقة نفسها.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تستعد لاستخدام مواد سامة في خاركيف وإلصاق التهمة بموسكو.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، دعت اليوم الأربعاء، الأوكرانيين الذين يعيشون في لوجانسك ودونيتسك وأجزاء من خاركيف يجب أن يغادروا على الفور.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تدمير موقع قيادة لوحدة دفاع إقليمية، ومنشأة لتخزين الوقود، ومصنع لإصلاح المركبات المدرعة في خاركيف الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن "الصواريخ عالية الدقة دمرت مركز قيادة وحدة الدفاع الإقليمي ومخزن الوقود ومصنع إصلاح العربات المدرعة".

وأشارت إلى أن قوات لوجانسك في اتجاه سيفيرودونتسك اخترقت دفاعات لواء المشاة الآلي 57 للقوات المسلحة الأوكرانية. 

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