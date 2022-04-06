نائبة التنسيقية ومنسقو حياة كريمة يوزعون المساعدات الغذائية في الواحات البحرية

شاركت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منسقي مؤسسة "حياة كريمة" بالجيزة في توزيع عدداً من المساعدات الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية بقري مركز الواحات البحرية بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، في إطار مبادرة " قطار وصل الخير" ، التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة.

وشدد الدكتور احمد شعيب منسق عام حياة كريمة في محافظة الجيزة والدكتور احمد السهلي، منسق حياة كريمة بمركز الواحات البحرية والدكتور ايمن مرجان، منسق حياة كريمة في كلمتهم للاهالي عن سعادتهم لتواجدهم في الواحات البحرية وتكليفهم بتوصيل هدايا الرئيس لأهله وناسه الطيبين من خير مصر .

وأشار منسقو حياة كريمة، إلى أنها لن تكون الاخيرة حيث تنشأ المؤسسة قاعدة بيانات يتم تحدثها دوريا حتى يتسنى لها توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وشددت الدكتورة غادة على " نائبة التنسيقية" في كلمتها للأسر الأولى بالرعاية من أهالى الواحات، أن هذه الهدايا خير مصر لأهلها كما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وأن نواب التنسيقية ومنسقي لحياة كريمة مكلفين بتوصيل دعم الدولة لمستحقيها.

وأضافت:" الدولة المصرية هي السند للاسر الاولى بالرعاية حتى نعبر معاً كافة التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية ونتج عنها ارتفاعات في الاسعار."