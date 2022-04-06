رجعوا الدراما المهمة .. القومي للمرأة يشيد بالمتحدة

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بعدد من المسلسلات التي تعرض الآن في شهر رمضان، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" تحية لكل القائمين United Media Services المتحدة للخدمات الإعلامية أولا للشراكات الفنية المتعدد ، ثانيا لأعمال فنية رجعت لينا إحساس رمضان والدراما المهمة".



وتابعت في إشادتها بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "ثالثا أعمال هتفضل للتاريخ وترصد واقع وتقدم حلول لمستقبل، رابعا اسعدتونا قوي برافوووووو وكل التحية والتقدير".