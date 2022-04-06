ليه شيرين رضا مش في نجومية يسرا وليلى علوي؟ شاهد ردها

قالت الفنانة شيرين رضا، أنا لم اصل إلي نجومية يسرا وليلى علوي لان أنا مبدأتش التمثيل من زمان.

مؤكدة “قمت بعمل فيلمين مع احمد زكي وكنت صغيرة جدا في السن وكانت معنا يسرا في احد الفيلمين وبعدها توقفت عن العمل”.

وأضافت الفنانة شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، على قناة القاهرة والناس، أنا وقفت شغل لأني كنت محتاجة أكون مع بنتي وعندما كبرت عدت إلي العمل ولا اسأل نفسي لماذا لا أكون في نجومية احد.

وردت الفنانة شيرين رضا، على أكثر الأشياء التي تمثل لها الخبث والطمع في حياتها قائلة: "الخبث ده للمجال الفني ومش بعمم ولكن شفت خبث في المجال الفني ولو فضلت افتكر الحاجات دي عمري ما هكلم الناس دي تاني، وبالنسبة للطمع، شركات الإنتاج طماعة".