الكرملين: هذا ما سنفعله إذا توقف الغرب عن استيراد غاز روسيا

قال المتحدث باسم الكرلمين ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء، إن "نظام مالي عالمي" جديد في طور التكوين".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه إذا توقف الغرب عن استيراد غازنا يمكننا تصديره إلى دول أخرى".

وتابع:"العالم أوسع بكثير من الغرب فقط".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تنوي اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كانت السلطات الروسية ترغب في اغتيال زيلينسكي: “لا، هذا كذب”.

كما كذّب بيسكوف ادعاءات مفادها أن روسيا وضعت خططا للإطاحة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، مشددا على أن الحديث لا يدور أيضا على إمكانية احتلال روسيا لأوكرانيا.

وأشار المتحدث إلى أن تصريحات زيلينسكي بخصوص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستدعي اهتمام الكثير من الصحفيين، مرجحا أن هذه التصريحات تأتي تحت تأثير مشروبات روحية أو مواد مخدرة.

وقال: “إنه الرئيس الأوكراني ولا نعلم ما يشربه ويدخنه”.