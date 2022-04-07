دورات تدريبية لاستخدامات الحاسب الآلي في علم الآثار بمتحف كفر الشيخ.. صور

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بما يشهد المتحف من دورات تدريبية لطلاب جامعة كفر الشيخ ولطلاب المدارس، إضافة إلى ورش العمل، لتعليم الطلاب اللغة المصرية القديمة والرموز المتعددة.

وشهد متحف كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ دورة تدريبية لاستخدامات الحاسب الآلي في علم الآثار، في إطار التعاون المشترك بين متحف كفر الشيخ وكلية الآداب، قسم الآثار بجامعة كفر الشيخ.

و سلم مدير عام المتحف الدكتور أسامة فريد عثمان بتسليم الشهادات للمتدربين من طلاب قسم الآثار بكلية الآداب والذين تم ترشيحهم من قبل الكلية و اجتازوا المستوى الأول من الدورة بنجاح.

كما نظم متحف كفر الشيخ جولة إرشادية للأطفال وخلال الجولة تم التعرف على بعض أنواع الألعاب الرياضية التي كان يمارسها الأطفال قديمًا وكيفية ممارستها وربطها بالألعاب الحالية،ويأتي ذلك في إطار الإحتفال باليوم الدولي للرياضة والذي يتم الاحتفال به يوم 6 أبريل من كل عام.

ويشهد متحف كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من شباب الجامعات وطلاب المدارس من خلال تنظيم رحلات يومية، لمشاهدة القطع الأثرية التي يضمها المتحف، وتتميز محافظة كفر الشيخ بوجود مواقع أثرية هامة لوجود مدينة بوتو "تل الفراعين"، أول عاصمة لأول دولة منظمة في مصر السفلى حيث يهدف المتحف لعرض التاريخ الإقليمي والعديد من القطع الأثرية التي تم الكشف عنها بمحافظة كفر الشيخ.

ويشتمل المُتْحَف على 3 قاعات، تضم المقتنيات الأثرية التى تم العثور عليها بجبانة بوتو العظيمة ومنطقة المعابد والتي تم الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التى تجسد قصة الصراع بين حورس وعمه ست، وتمثال للمعبود حورس الصقر، وخصصت قاعة بالمتحف لعرض المقتنيات التي تجسد فترة استضافة مدينة سخا رحلة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر، ومحافظة كفر الشيخ مدينة فوة ذات التراث الإسلامي الأثري، وتضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد، لأنها تضم 365 مسجداً أثرياً، إضافة لمواقع أثرية أخرى.

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