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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تسهم في تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة  حلوان على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والندوات الثقافية والعلمية والبرامج التدريبية، ضمن الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك حرصا من الجامعة على تنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية، واكتشاف المواهب الخاصة بهم، والترفيه عنهم في فترة الدراسة.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، بأن جامعة حلوان تحرص على تنظيم جميع الأنشطة، خاصة الرياضية، في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.

وأضاف مهدي أن الأنشطة الطلابية تساهم في تعزيز ثقة الشباب في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم وحثهم على استغلال طاقتهم واستثمارها بشكل إيجابى يخدمهم ويخدم مجتمعهم، وصقل قدراتهم القيادية والسلوكية ورفع روح التنافسية الشريفة.
 

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جدير بالذكر انه قد شارك طلاب وطالبات جامعة حلوان ببطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا ، بدعم وريادة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعقدت البطولة بمشاركة ٩٠ طالبًا وطالبة من ٥٥ جامعة بـ ١٥ دولة على مستوى العالم.

وتكونت البعثة المشاركة من طلاب وطالبات جامعة حلوان من:
الطالب مروان ابراهيم السيد_ كلية الهندسة بالمطرية، والطالبة لوجين يوسف احمد _ كلية الفنون الجميلة ، والطالبة مريم جلال سعيد _كلية التجارة وإدارة الأعمال، والطالب أحمد حسين عباس_كلية التربية الرياضية للبنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات.

وجاءت نتائج البطولة التي خاضها منتخب مصر للجامعات مشرفة وحقق طلاب جامعة حلوان نتائج متقدمة وجاءت كالتالي:
سباق ٥٠ زعانف مزدوجة:
المركز الثاني: السباحة/ لوجين يوسف، جامعة حلوان. 
المركز الثالث: السباحة/ فاطمة أيمن، جامعة عين شمس.
المركز السادس: السباح/ مروان الطناحي، جامعة الإسكندرية.

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