توضيح بشأن آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكل أنواعها بالمدن الجديدة

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية للهيئة أنه بناء على تساؤلات العملاء بشأن آلية إتمام إجراءات التنازل فى ضوء المخصص لهم من قطع الأراضي والوحدات والمحلات بكافة أنواعها بأجهزة المدن داخل هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة.

وذلك فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مصالح العملاء والمواطنين بالمدن الجديدة ، والعمل على توفير مختلف سبل الدعم في التعاملات العقارية بأجهزة المدن الجديدة.

جدير بالذكر بأنه قد سبق صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن وضع آلية للتنازل لقطع الأراضي والوحدات والمحلات ، ويتضمن سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل واستكمال الإجراءات بما تقتضي به المادتين (٢٢و٢٩) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة بالهيئة دون شريطة استكمال كامل ثمن العقار.