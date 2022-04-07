أحمد موسى: مرسي تسبب فى عمل فتنة بين الشعب وخلافات عائلية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع عاش الأيام السوداء بفترة الإخوان، وفترة الإعلان الدستوري، موضحًا أن البلد كانت فى حالة " شياط"، وأن ما يعرض فى مسلسل الاختيار3 كان يحدث فى وقت الإخوان.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: هناك 700 ألف مواطن ذهبوا أمام الاتحادية، و الجميع كان يذهب من تلقاء نفسه، دون ترتيب، من أجل إنهاء حكم الجماعة الإرهابية.



ولفت إلى أنه كان يسكن فى مدينة نصر، اتجه لـ الاتحادية، وشهد اطياف من البشر، وذلك فى ساعات متأخرة من الليل.

وأشار إلى أنه تم محاصرة الاتحادية، وبعد فترة تم تجميع ميلشيات الإخوان لضرب المصريين المتجمعين أمام الاتحادية.



وكشف أن الإرهابي محمد مرسي، تسبب فى عمل فتنة بين الشعب، و خلافات بين العائلات، ومرسى كان يوافق على القرارات التى ترسل له.



وعرض الإعلامي أحمد موسى جزء من مسلسل الاختيار3، وتحديدًا جزء مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ محمد مرسي، وذلك فى 25 نوفمبر من عام 2012، " عندما كان الرئيس السيسي وزيرًا للدفاع" وحديث الرئيس السيسي، مع مرسي، و التهديد بالاستقالة، وطلبات السيسي من مرسي بمراعاة النتائج بعد اتخاذ القرار.

