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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن مشهد الإعلان الدستوري بـ الاختيار 3: شوفنا أيام سودة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشهد الإعلان الدستوري الذي عرض اليوم في مسلسل الاختيار 3.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: «نتذكر يوم الإعلان الدستوري، شوفنا أيام سوداء، 700 ألف مواطن اتجهوا إلى قصر الاتحادية، ولجأت الجماعة الإرهابية إلى الميليشيات حينها»، مضيفا «كنت في محيط الاتحادية حينها وتحركت ثم فوجئت بعدها بأخبار هجوم الميليشيات على المواطنين». 


وتابع «محمد مرسي العياط عمل فتنة في البلد وقتها، وشوفنا الناس بتتخانق في الأسرة الواحدة وفي العمل»، مردفا «حلقة الاختيار اليوم كشفت أن الرئيس السيسي هدد بالاستقالة خلال حواره مع موسى عقب الإعلان الدستوري»، معلقا «الخلاصة أن جيشك لم يسمح بسقوط مصر أو دخلوها في حرب أهلية». 


 

 

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