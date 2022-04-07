الصومال يطرد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي من البلاد

أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في البلاد فرانسيسكو ماديرا "شخصا غير مرغوب فيه".

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي، في بيان له "تعلن الحكومة الصومالية أن الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، السفير فرانسيسكو ماديرا، شخصًا غير مرغوب فيه لانخراطه في أعمال لا تتوافق مع وضعه ومسؤوليات تمثيله للاتحاد الأفريقي".

وأضاف البيان: "نأمره بمغادرة الصومال في غضون 48 ساعة".

ورحب البيان بعملية حفظ السلام الانتقالية الجديدة المعروفة باسم "أتميس"، وطالب الاتحاد الأفريقي بالامتثال لهذه الخطوة .

وجدد البيان التأكيد على الالتزام بالعمل مع رئيس بعثة الاتحاد الافريقي في البلاد .

يذكر أن الصومال قام بطرد نائب الممثل الخاص لرئيس المفوضية الأفريقية من البلاد، سيمون مولونجو، معلنا أنه شخص غير مرغوب فيه وأمهله 7 أيام للمغادرة، وقام الاتحاد الافريقي باستبداله مطلع العام الجاري.