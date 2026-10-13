ماهر غريب: لجنة الحكام مطالبة بتوضيح الأخطاء التحكيمية في مباراة القمة

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن النادي من حقه الاستفسار عن الأزمة التحكيمية والأخطاء التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة، والتي أدارها الحكم السلوفيني، في ظل علامات الاستفهام حول بعض القرارات التحكيمية.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن مسؤولية ما حدث تقع على عاتق لجنة الحكام، بسبب اختياراتها للحكام الذين يديرون المباريات الكبرى.

وشدد مدير إدارة الإعلام بالزمالك على أحقية النادي في مطالبة لجنة الحكام بتوضيح حقيقة ما حدث، وتقديم تفسيرات واضحة بشأن القرارات المثيرة للجدل.