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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa وMokka.. صور

شركة Vauxhall تكشف
شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa و Mokka

قامت Vauxhall بتعديل مجموعة الأسعار والمواصفات الخاصة بسيارة Corsa supermini و Mokka كروس مع تقديم مستوى جديد من GS Line، وقالت العلامة التجارية البريطانية إن هذا التسلسل الهرمي المحدث يوفر "اختيارًا أوضح للمشترين"، ويحل GS Line محل إصدار SRi، بينما يحل Design محل إصدار SE، لكن كلاهما يحتفظ بنفس المستوى من المعدات.

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa و Mokka

تشتمل المعدات القياسية لـ Corsa على الكبح التلقائي للطوارئ، والمساعدة في الحفاظ على الممرات، وشاشة تعمل باللمس بقياس 7.0 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto.

تأتي كسوة GS Lineبعجلات سوداء جديدة مقاس 17 بوصة ودخول بدون مفتاح وتحكم في المناخ وعناصر تصميم خارجية سوداء، كما أنه يمنح الوصول إلى محرك بنزين بسعة 1.2 لتر بقوة 72 حصانًا لم يكن متاحًا في إصدار Sri، وتبدأ الأسعار من 19.490 جنيه إسترليني، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 1000 جنيه إسترليني في سعر إصدار SRi.

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa و Mokka

يضيف التصميم النهائي نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومصابيح LEDأمامية تكيفية، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية، وكاميرا الرؤية الخلفية البانورامية، ومقاعد الكانتارا المُدفأة، ويبدأ سعر Corsa Ultimate الآن بسعر 23،375 جنيه إسترليني، وهو ما يمثل توفيراً قدره 3150 جنيه إسترليني على السيارة السابقة.

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa و Mokka

يأتي Mokka Design مع تحذير من مغادرة المسار ، والتعرف على إشارات المرور ، وفرملة الطوارئ التلقائية ، والتحكم في السرعة ، ومصابيح LED الأوتوماتيكية ، ومساحات استشعار المطر ، وشاشات رقمية مزدوجة مقاس 7.0 بوصة، ويبدأ سعره من 22265 جنيهًا إسترلينيًا - وهو نفس سعر إصدار SEالقديم.

 

انتقل إلى GS Lineلما وصفه Vauxhallبأنه أكثر المعدات طلبًا في هذا القطاع، حيث تتضمن الحزمة تصميمًا بلونين، وعجلات من سبائك الألمنيوم ثنائية اللون مقاس 18 بوصة، وسقفًا أسود، ومجموعة هيكل رياضية.

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa و Mokka

يتم أيضًا تضمين التحكم في المناخ وشاشات داخلية أكبر وأجهزة استشعار لوقوف السيارات الخلفية، بأسعار تبدأ من 24640 جنيهًا إسترلينيًا - أي بتخفيض قدره 1500 جنيه إسترليني.

 

يبدأ Mokka Ultimate الآن من 28،825 جنيهًا إسترليني، مع مقاعد Alcantara، ودخول وبدء التشغيل بدون مفتاح، والمصابيح الأمامية التكيفية، والمساعدة في ركن السيارة، ومراقبة النقاط العمياء والتحكم التكيفي في الدوران.

 

تتمتع الطرازات النهائية أيضًا بإمكانية الوصول إلى محرك بنزين بسعة 1.2 لتر بقوة 127 حصانًا مع علبة تروس يدوية بست سرعات لأول مرة، وستتوفر الطرز المحدثة للطلب غدًا (6 أبريل)، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم العملاء في أغسطس.

شركة Vauxhall تكشف تحديثات لطرازات Corsa و Mokka
Vauxhall Corsa supermini Mokka Android Auto Apple CarPlay

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